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Turuncu listedeki Şervan Eğit Muş adlı terörist etkisiz hale getirildi

20 Mayıs 2021 Perşembe - 18:19 | Son Güncelleme : 20 05 2021 - 18:19

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesi kırsalında 19 Mayıs tarihinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin "turuncu" kategoride aranan Şervan Eğit Muş kod adlı Hatip Kılıç olduğunun tespit edildiği bildirildi.


İçişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
Eren-13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak EVRAN 2021-32 operasyonu kapsamında; Beytüşşebap ilçesi kırsalında 19 Mayıs tarihinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen operasyonda; etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaletinde sorumlu seviyede faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesinde 1.000.000 milyon TL’ye kadar ödülle “TURUNCU” kategoride aranan Şervan Eğit Muş kod adlı Hatip Kılıç olduğu tespit edilmiştir.

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İçişleri Bakanlığı Beytüşşebap Şırnak
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