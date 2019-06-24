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Turuncu listede aranan terörist Cihan Çelebi öldürüldü!

24 Haziran 2019 Pazartesi - 14:03 | Son Güncelleme : 24 06 2019 - 14:15

İç güvenlik operasyonlarında Tunceli’de son iki günde 1’i Turuncu , 3’ü Gri kategoride olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi.


İç güvenlik operasyonları kapsamında;
Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca  gerçekleştirilen S¸ehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyon’unda, etkisiz hale getirilen 4  teröristen birinin, sözde Dersim Saha Eyalet YPS Sorumlusu Hakkı Çemişgezek kod adlı Cihan Çelebi’nin Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer aldığı, diğer teröristler; sözde Batı Cephe YPS Sorumlusu Sidar kod adlı Mazlum Atar, sözde Dersim Eyalet YPS Gücünde Adnan Piro  kod adlı Mahmut Alınbay ve sözde Dersim Saha Basın Sorumlusu Rızgar kod adlı Abdulkerim Avras’ın ise 300 bin TL ödülle Terörden Arananlar Listesi’nde  gri kategoride yer aldığı tespit edildi.

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