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Turuncu kategoride yer alan terörist Ünal Dinar Bitlis'te etkisiz hale getirildi

18 Haziran 2019 Salı - 12:24 | Son Güncelleme : 18 06 2019 - 12:24

Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan sözde Sason sorumlusu Eren Karker kod adlı Ünal Dinar Bitlis'te düzenlenen operasyonda öldürüldü.


İçişleri Bakanlığı Bitlis'te düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: !İç güvenlik operasyonları kapsamında; 16 Haziran 2019 tarihinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nca Bitlis-Merkez İlçe Doğruyol köyü kırsalında ölü olarak ele geçirilen  terör örgütü mensubunun Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan sözde Sason sorumlusu Eren Karker kod adlı Ünal Dinar olduğu tespit  edilmiştir. Söz konusu teröristin, 2014 yılında  Çeltikli Bitlis yolunun kesilmesi ve Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak'ın kaçırılarak şehit edilmesi olayının faillerinden biri olduğu belirlenmiştir.
 
Ayrıca bugün Bitlis-Merkez ilc¸e Yenice ko¨yu¨ kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca  gerçekleştirilen ”S¸ehit J.Onb. Hakan IS¸IK 2019-60 Operasyonu” kapsamında 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
 
 

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