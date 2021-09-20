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Turuncu kategoride yer alan 'Kendal Cizir' kod adlı Mazlum Mat öldürüldü!

DHA |  20 Eylül 2021 Pazartesi - 11:57 | Son Güncelleme : 20 09 2021 - 12:16

İçişleri Bakanlığı, dün Siirt'in Pervari ilçesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin sözde Botan Eyaleti, Herekol Bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve terörde arananlar listesinde 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu kategoride yer alan 'Kendal Cizir' kod adlı Mazlum Mat olduğunu açıkladı.


İçişleri Bakanlığı, dün Siirt'in Pervari ilçesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 'Terörden Arananlar Listesi'nin turuncu kategorisinde yer alan ve 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan, 'Kendal Cizir' kod adlı Mazlum Mat (35) olduğunu açıkladı.
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Eren-13 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu' kapsamında 19 Eylül'de; Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten 1'inin, sözde Botan eyaleti Herekol bölgesinde 'sorumlu' seviyede faaliyet yürüten, 'Terörde Arananlar Listesi'nin turuncu kategorisinde yer alan ve 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan, 'Kendal Cizir' kod adlı Mazlum Mat olduğu tespit edildi. Teröristin, 2014'te KCK Başkanlık Konseyi üyesi, 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan’ın korumalığını yaptığı belirlendi. 
 
Ayrıca Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca 7 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'inin de 'Terörden Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde yer alan, 'Ardıl Poyraz' kod adlı Büşra Kaya (28) olduğu tespit edildi.

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