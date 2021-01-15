Turuncu kategoride aranan terörist Kurban Pehlivan öldürüldü

TURUNCU KATEGORİDE YER ALAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Bitlis Bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle “TURUNCU” kategoride yer alan Poyraz Bulanık kod adlı Kurban Pehlivan olduğu tespit edildi.