Turuncu gökyüzü ne anlama gelir, gökyüzü neden turuncu olur? Meteoroloji açıkladı!

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yangınların akabinde İzmir, Çanakkale ve Manisa'daki gökyüzünü dumanlar kapladı, gökyüzü turuncuya döndü. Sosyal medyada çok konuşulan görüntünün sebebi ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıkladı. Turuncu gökyüzü ne anlama gelir, gökyüzü neden turuncu olur?

Çanakkale'de, İzmir ve Manisa'da gökyüzü turuncu oldu. İzmir ve Çanakkale'de turuncuya bürünen görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar yangın dumanı bulutları ve isle karşılaşınca konu hakkındaki araştırmalar arttı.

METEOROLOJİ DUYURDU! İŞTE SEBEBİ

Uzmanlar; Muğla'nın yanı sıra komşu ülke Yunanistan'da devam eden orman yangınlarından kaynaklı duman bulutlarının bu duruma neden olduğunu açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, ilk saatlerden itibaren rüzgarların batı ve güneyli yönlere dönmesi ile ülkemizde ve Avrupa'da hafta boyunca ortaya çıkan orman yangınlarının oluşturduğu duman ve partikül madde kirleticiler ile Afrika üzerinden gelen toz taşınımı İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir'de etkili olmaktadır. Bu durum havada dumanlı ve puslu bir görüşe ve atmosferin optik parlaklığında düşüşe neden olmaktadır. Söz konusunu meteorolojik durum bölgemizde bugün gece saatlerinden sonra etkisini kaybedecektir."

İzmir’de yaşanan dünkü olay sonrasında İzmir Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Orman yangınlarının neden olduğu atmosferik kirletici ve dumanın, güneyli hava akışlar ile bölgemize taşınacağından ve atmosferin optik parlaklığında düşüş yaşanacaktır" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

BİLİMSEL OLARAK GÖKYÜZÜ NEDEN TURUNCU OLUR?

Şehirden yansıyan ışınlar gökyüzüne yayılmakta ve bulutsuz bir havada atmosfere çıkmaktadırlar. Ancak bulutların olduğu bir gecede daha uzun dalga boylu olan kırmızı ve türevi renge sahip ışınlar bulutlardan geri yansımaktadır. Bu şekilde bulutlu bir gecede şehirlerin gökyüzü genel olarak kırmızı/turuncu renklere sahip olmaktadır.