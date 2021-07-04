Erzurum'dan Kemer ilçe merkezinde bulunan bir otele gelen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı Kürşat Özeken, dün saat 04.30 sıralarında arkadaşı ile denize girdi. Bir süre sonra kendisini göremeyen arkadaşı durumu otel cankurtaranlarına bildirdi. Denizden baygın şekilde çıkartılan Kürşat Özekene ilk müdahale sahilde yapılırken, olay yerine gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelerle duran kalbi tekrar çalıştırılan Özeken buradan Antalya merkezindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yoğun bakımda tedaviye alınan Kürşat Özeken bu sabah kötüleşti ve öğle saatlerine doğru yaşamını yitirdi. Kürşat Özekenin cenazesi morga konuldu.
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TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı denizde boğuldu
Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) | 04 Temmuz 2021 Pazar - 23:25 | Son Güncelleme : 04 07 2021 - 23:25