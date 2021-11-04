TURSAB enformasyon memurluğu yabancı dil sınavı başvuruları başladı!

Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin 46. ve devamı maddeleri uyarınca yapılacak, Enformasyon Memurluğu ve Enformasyon Memurluğu yabancı dil sınavları TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) tarafından düzenlenecek. TURSAB enformasyon memurluğu sınavı başvuruları başladı. Adaylar, başvurularını 25 Kasım'a kadar yapabilecek. Peki, TURSAB enformasyon memurluğu sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte TURSAB sınav başvurusu ile ilgili detaylar...

TURSAB, enformasyon Memurluğu yabancı dil sınavı başvurusunun başladığını duyurdu. Online olarak alınan başvurular 25 Kasım'da sona erecek.

TURSAB ENFORMASYON MEMURLUĞU SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tüm istenilen belgeleri sağlayan adaylar, sınav başvurusu için https://akademi.tursab.org.tr adresinde yer alan TÜRSAB Akademi Online Sınav Sistemi üzerinden kullanıcı hesaplarını 25 Kasım2021 tarihine kadar oluşturmaları ve sisteme giriş yaparak başvuruda bulunmaları gerekmekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI!

Sınavlara 18 yaşını tamamlamış olanlar katılabilir. Başvurular online gerçekleştirilecek olup, online başvuru formunda sınava katılacak kişinin kimlik ve adres bilgisiyle birlikte Enformasyon Memurluğu Online Sınavına ve sonrasında Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Sınavına katılıp katılmayacağı, katılacaksa hangi dilden katılacağı bilgileri yer almaktaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1. Yeni çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf.

2. Nüfus cüzdanı görseli.

3. Sınav harcının yatırıldığına dair dekont.

4. Acenta yetkilisi ise imza sirküleri, çalışanı ise SGK belgesi.

5. Daha önce Enformasyon Memurluğu Başarı Belgesi almış olup, sadece yabancı dil başarı belgesi almak isteyen katılımcıların, Enformasyon Memurluğu Başarı Belgelerini de sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

6. Sınava katılacak yabancı uyruklu kişiler, çalışma izinlerini veya oturma izinlerini ibraz etmek durumundadır.

ENFORMASYON MEMURU NE İŞ YAPAR?

Enformasyon Memurluğu Sınavı; Turizm bilgisi, Turizm coğrafyası, Turizm Ekonomisi ve Pazarlaması konularından Türkçe olarak yapılacak, sınavda başarılı olanlar “C” grubu Seyahat Acentalarında Enformasyon Memuru olarak görev yapabilecek. Enformasyon Memurluğu Türkçe sınavını kazanıp ayrıca Enformasyon Memurluğu yabancı dil sınavında da başarı gösterenler “A” “B” ve “C” grubu Seyahat Acentalarında Enformasyon Memuru olarak görev yapabilecekler.