TÜROB'tan KDV indirimi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yaptığı açıklamada, bayram öncesinde başta esnaf olmak üzere tüm vatandaşlara müjdesi olduğunu, pek çok faaliyet ve hizmette yıl sonuna kadar vergi indirimine gidildiğini bildirmişti.
Resmi Gazete'de de dün yayımlanan kararla birlikte KDV indirimlerinin uygulandığı sektörlerden birisi de konaklama hizmetleri oldu. Söz konusu işletmelerde KDV oranı 2020 sonuna kadar yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü.
TÜROB Başkanı Eresin, AA muhabirin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vergi indirimi kararının memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen sektörün turizm olduğunu dile getiren Eresin, içinde bulundukları sıkıntılı süreci aşabilmenin zaman alacağını anlattı.