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TÜROB'tan KDV indirimi açıklaması

AA |  01 Ağustos 2020 Cumartesi - 14:16 | Son Güncelleme : 01 08 2020 - 14:16

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, konaklama sektöründe KDV'nin yıl sonuna kadar yüzde 1'e indirilmesine ilişkin, "Sağlanan destekler çok yararlı olacak ancak 2021'de de devam etmesi sektör için büyük önem arz ediyor." dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yaptığı  açıklamada, bayram öncesinde başta esnaf olmak üzere tüm vatandaşlara müjdesi  olduğunu, pek çok faaliyet ve hizmette yıl sonuna kadar vergi indirimine  gidildiğini bildirmişti.
 
Resmi Gazete'de de dün yayımlanan kararla birlikte KDV indirimlerinin  uygulandığı sektörlerden birisi de konaklama hizmetleri oldu. Söz konusu  işletmelerde KDV oranı 2020 sonuna kadar yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü.
 
TÜROB Başkanı Eresin, AA muhabirin konuya ilişkin yaptığı açıklamada,  vergi indirimi kararının memnuniyet verici olduğunu söyledi.
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen  sektörün turizm olduğunu dile getiren Eresin, içinde bulundukları sıkıntılı  süreci aşabilmenin zaman alacağını anlattı.
 

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