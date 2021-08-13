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Türkücü Latif Doğan'a şok! Düğün salonunda yangın

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA) |  13 Ağustos 2021 Cuma - 19:04 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 19:04

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, türkücü Latif Doğana ait düğün salonunda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.


Yangın, Erdemoğlu Mahallesinde meydana geldi. Besni- Gaziantep yolu üzerinde bulunan türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonundan duman ve alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından düğün salonu içerisinde bulunan ahşap kafeterya, müdüriyet ve mutfak bölümünde çıkan yangını 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Soğutma işleminin devam ettiği düğün salonunda yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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