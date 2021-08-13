Yangın, Erdemoğlu Mahallesinde meydana geldi. Besni- Gaziantep yolu üzerinde bulunan türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonundan duman ve alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından düğün salonu içerisinde bulunan ahşap kafeterya, müdüriyet ve mutfak bölümünde çıkan yangını 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Soğutma işleminin devam ettiği düğün salonunda yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Türkücü Latif Doğan'a şok! Düğün salonunda yangın
Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA) | 13 Ağustos 2021 Cuma - 19:04 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 19:04