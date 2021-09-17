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Turkuaz Kart uygulaması başladı! İlk kart teslim edildi

17 Eylül 2021 Cuma - 10:54 | Son Güncelleme : 17 09 2021 - 10:54

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nitelikli yatırımcı ve iş gücünü Türkiye'ye çekmek amacıyla hazırlanan "Turkuaz Kart"lardan ilkini iş insanı Steven Young'a teslim etti.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Turkuaz Kart", kültürel,  sanatsal, sportif faaliyetlerde uluslararası düzeyde başarılı olan ve Türkiye'ye  katkı sağlayan yabancı bilim insanı veya araştırmacıların, Türkiye'yi yüksek  nitelikli iş gücü bakımından tercih edilir hale getirerek ülkeye küresel alanda  rekabet üstünlüğü sağlaması amacıyla hazırlandı.
 
Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Bakan Bilgin, ilk üç yılı  geçiş süresi olmak kaydıyla verilen "Turkuaz Kart"ın, bu süre sonunda yeniden  değerlendirilerek süresiz hale getirildiğini kaydetti.
 
Bilgin şöyle devam etti:"Ülkemize katkı sağlayan veya sağlayacağı öngörülen yüksek nitelikli  iş gücü için tasarlanan 'Turkuaz Kart', sahiplerine, Türkiye'de süresiz çalışma  ve ikamet hakkı, Türkiye'de bağımsız veya bir işverene bağlı olarak çalışma  hakkı, Türkiye'ye çoklu giriş çıkış hakkı, uzun dönem ikamet izninin sağladığı  bütün hakları ve aynı zamanda kişinin eş ve çocuklarına da ikamet hakkı sağlıyor.  'Turkuaz Kart' sahibi, üç yıllık geçiş süresi kaydının kaldırılması şartıyla Türk  vatandaşlığını kazanma hakkına da sahip olabiliyor."
 
Çalışmalar devam ediyor
 
2014-2018 yıllarını kapsayan "10. Kalkınma Planı ve Nitelikli İnsan  Gücü İçin Çekim Merkezi Program Eylem Planı" doğrultusunda çalışmalarına başlanan  "Turkuaz Kart", "Uluslararası İşgücü Kanunu"nun 11'inci maddesiyle düzenlendi.  "Turkuaz Kart" verilmesine ilişkin usul ve esasların yer aldığı "Turkuaz Kart  Yönetmeliği" ise 14 Mart 2017'de yürürlüğe girdi.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca "Turkuaz Kart" verilecek  yabancıları belirlemek için yapılan çalışmalar devam ediyor. Yabancıların  niteliklerine özgü farklı puanlama sistemleri ile belirlenen adaylar için  değerlendirmeler sürüyor.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,  nitelikli yatırımcı ve iş gücünü Türkiye'ye çekmek amacıyla hazırlanan "Turkuaz  Kart"lardan ilkini iş insanı Steven Young'a teslim etti. 
 
Steven Young'ın öz geçmişi
 
İlk "Turkuaz Kart" sahibi olan iş insanı Steven Young, çalışma  hayatına 1988'de Avustralya Mannesmann'da özel proje mühendisi olarak başladı.
 
Mannesmann Rexroth'un Almanya'daki merkezinde 1994'te göreve başlayan  Young, 1995'te yine aynı şirket bünyesinde Türkiye'ye genel müdür olarak transfer  oldu.
 
25 yıllık kariyerinin ardından Kasım 2015'ten itibaren Dış Ekonomik  İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanlığı görevini üstlenen  Young, aynı zamanda Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD/TCCI)  Kurucular Kurulu Üyesi.

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