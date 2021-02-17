TürkTraktör'den yeni yerli model!

TürkTraktör, traktör pazarında 0-50 BG güç aralığındaki ‘ilk traktörü’ olan JXE serisinin 50 Bg’lik yeni modelini pazara sundu. JX50E modeli, TürkTraktör mühendisleri tarafından geliştirilip tasarlandı. JXE serisinin 50 Bg’lik bu yeni traktörü, motorundan hidrolik aksamına kadar yerli üretim olma özelliği taşıyor. Araç , bu yıl Nisan ayında devreye girecek olan Traktör Ana Çerçeve Yönetmeliği (TMR) düzenlemelerine uygun olarak üretildi. JX50E serisi, TMR kapsamında, traktörlerde özellikle keskin köşelerin giderilmesi, kuyruk mili gibi dönen parçaların kontrolsüz çalışmasının engellenmesi, güvenlik donanımına akü şalterinin eklenmesi gibi kullanıcı emniyeti ön plana alınarak imal edildi. 50 HP segmentinde yer alan ve bu segmentin özelliklerine sahip olan Case IH JX50E, küçük ölçekli tarım işletmelerinin ana, büyük ölçekli tarım işletmelerinin ise yardımcı traktörü olmayı hedefliyor.