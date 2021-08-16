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Türksat yeni markası "PeycOn" ailesini IDEF 2021'de görücüye çıkaracak

AA |  16 Ağustos 2021 Pazartesi - 17:37 | Son Güncelleme : 16 08 2021 - 17:37

Türksat, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) yerli ve milli askeri sınıf PeycOn ailesi uydu antenleriyle boy gösterecek.


Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük savunma sanayi  fuarlarından biri olan ve sektörün en önemli oyuncularına ev sahipliği yapan IDEF  2021, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğiyle yarın  kapılarını açacak.
 
Fuarda Türksat, yeni markaları PeycOn ailesini ilk kez görücüye  çıkaracak. Hareketli araçlar için denizde ve karada uydu aracılığıyla ekonomik,  kesintisiz hizmet olanağı sağlayan ve Türksat tarafından üretimi yapılan SOTM  (Satcom On The Move) antenleri HidrOn ve TerrOn ile fuara katılan Türksat, çanta  dahil 16 kilogram ağırlığında ve sırtta taşınabilir manpack anteni olan MicrOn'u  da IDEF 2021'de vitrine çıkaracak.
 
PeycOn ailesi antenlerinden MicrOn, zorlu koşullarda bile birkaç  dakika içinde uyduya bağlanabilirken, Ka-Bant üzerinden 6 mbps (upload)/25 mbps  (download) hızında internet bağlantısı sağlıyor.
 
PeycOn ailesinin bir diğer üyesi olan araç üstü mobil motorize uydu  uplink sistemi AerOn da IDEF 2021'de ultra yüksek performanslı tek parçalı  anteniyle görücüye çıkacak.
 
IDEF 2021'de yerli ürünlerine yönelik bir dizi görüşme de  gerçekleştirecek olan Türksat, bu yıl hizmete giren 5'inci nesil haberleşme  uydusu Türksat 5A ve yine bu yılın sonunda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat  5B'nin gücünü de arkasına alarak özellikle yerli ve milli ürünleriyle savunma  sektöründeki etkinliğini artırmayı planlıyor.
 

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