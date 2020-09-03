TÜRKSAT 5A uydusu ilk kez canlı yayınla tüm dünyaya gösterildi

Türkiye'nin yakında uzaya yollayacağı TÜRKSAT 5A uydusu dünyada ilk kez canlı yayında GlobalSat izleyicileri için gösterildi.
Dünyanın önemli uydu ve uzay fuarlarından biri olan GlobalSAT Show'un ikinci ikinci “TURKSAT 5A ve Fırsatları” başlığıyla yapılan etkinliğe TURKSAT Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Ertok, Airbus Savunma ve Uzay Bölümü Telekom Uyduları Uzay Sistemleri Başkan Yardımcısı François Gaullier ve SpaceXTicari Fırlatma Baş Direktörü Stephanie Bednarek katıldı.
TÜRKSAT 5A'nın yapımcısı Airbus Uzaya göndericisi olan SpaceX temsilcilerinin de yer aldığı etkinlikte, Airbus Savunma Uzay Bölümü'nde Uzaya fırlatılmak üzere bekleyen TÜRKSAT 5A dünyada ilk kez canlı yayında GlobalSat izleyicileri için gösterildi.
RUS ULUSAL UZAY PROGRAMININ GELECEĞİ KONUŞULDU
Etkinliğin ana konuşmacılarından Glavkosmos CEO'su Dmitry Loskutov, olası uzay yolcuları için bazı yeni seçenekler, Rus ulusal uzay savaşı geleceği ve uzayında uluslararası işbirliği fırsatlarından bahsetti.