Türksat 5 A ne zaman fırlatılacak? Türksat 5 A özellikleri…

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın desteğiyle yapılan GlobalSAT Show'u takip edenler tarihi bir ana tanıklık etti. Türkiye'nin yakında uzaya yollayacağı Türksat 5A uydusu ilk kez canlı yayında tüm dünyaya gösterildi. Peki, Türksat 5 A ne zaman fırlatılacak?

Dünyanın önemli uydu ve uzay fuarlarından biri olan GlobalSAT Show'un ikinci ikinci “TURKSAT 5A ve Fırsatları” başlığıyla yapılan etkinliğe TURKSAT Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Ertok, Airbus Savunma ve Uzay Bölümü Telekom Uyduları Uzay Sistemleri Başkan Yardımcısı François Gaullier ve SpaceXTicari Fırlatma Baş Direktörü Stephanie Bednarek katıldı. TÜRKSAT 5A'nın yapımcısı Airbus ettik Uzaya göndericisi Olan SpaceX temsilcilerinin savaşlar etkinlikte, Airbus Savunma ettik Uzay Bölümü'nde Uzaya fırlatmak Üzere Bekleyen TÜRKSAT 5A Dünyada İlk kez canlı yayında GlobalSat göster izleyicileri için gösterildi.

Etkinliğin ana konuşmacılarından Glavkosmos CEO'su Dmitry Loskutov, olası uzay yolcuları için bazı yeni seçenekler, Rus ulusal uzay savaşı geleceği ve uzayında uluslararası işbirliği fırsatlarından bahsetti.

TÜRKSAT 5 A NE ZAMAN FIRLATILACAK?

Türkiye'nin uydu yayıncılığında Asya, Avrupa ve Afrika ülkelerine hitap eden, sektörde önemli bir aktör olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, "Türksat çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Türksat 5A, 2020'nin son çeyreğinde, Türksat 5B, 2021'nin ikinci çeyreğinde, Türksat 6A, 2022'de uzaya gönderilecek.

TÜRKSAT 5 A ÖZELLİKLERİ

Türksat 5A, milli imkânlarla Türkiye'de birleştirilmesi ve 2020 yılının sonunda uzaya gönderilmesi hedeflenen haberleşme uydusudur.

Eylül 2011 de yapılan antlaşmaya binaen, Türksat and Turkish Aerospace Industries (TAI) tarafından Türkiye'de geliştirilen bir uydudur. TAI 'nin Ankara yerleşkesindeki Uydu Montaj , Entegrasyon ve Test ( UMET) biriminde, en az %20 yerli ve milli kaynaklarla Airbus firması ile işbirliğiyle sonucunda geliştirilmiş ilk yerli teknolojilerin de kullanıldığı iletişim uydusudur. Takibinde gelecek Türksat 5-B 'de daha yüksek oranlarda yerel kaynaklar kullanılacaktır. Projenin ileriki amaçlarından birisi de, Türksat 6-B uydusunun tamamen yerli kaynaklarla geliştirilmesidir.

Uydu tamamen 12 kilowatt elektrik güç birimi çalışacak Eurostar-3000EOR sistemi üstüne kurulmuş ve 3,5 ton ağırlığa sahiptir. Yörünge yerleşimi olarak 31° Doğu yörüngesi hedeflenmiştir. Uydunun fırlatılması 2020 sonunda planlanmış ve roket tercihi olarak Falcon 9 roketi tercih edilmiştir. Uydunun yörünge görev süresi olarak 15 yıl üzerinde olması beklenmektedir.