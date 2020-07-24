Türksat 20 farklı meslekte personel alımı yapacak! Türksat personel alımı şartları ve başvuru tarihi!

Türksat A.Ş. kariyer sayfası üzerinden, 20 farklı meslekte personel alım ilanı yayımlandı. Türksat A.Ş. personel alım ilanı başvuruları devam ediyor. İşte Türksat personel alımı şartları ve başvuru tarihi…

Türksat A.Ş. tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu İlanları sayfasında yeni personel alım ilanları yayımlandı. Yayımlanan personel alım ilanında başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları da belirtildi.

TÜRKSAT PERSONEL ALIMI İLANI BAŞVURU ŞARTLARI

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak,

Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması,

İyi derecede İngilizce yazar, okur ve konuşur olmak,

Haberleşme uyduları ve özellikleri hakkında genel bir bilgiye sahip olmak,

Haberleşme, RF ve Uydu Yer Sistemleri konuları hakkında bilgi sahibi olmak,

En az bir programlama dilinde yazılım geliştirme becerisine sahip olmak,

Stres ve kriz anlarında doğru karar verebilme yeteneğine sahip olmak,

Türkçeyi güzel ve etkili kullanmak,

Sistematik ve analitik çalışmaya yatkın,

Esnek çalışma saatlerine uygun,

Yüksekte çalışmaya engeli bulunmayan,

B sınıfı ehliyeti olan,

Yurt dışı seyahat engeli bulunmayan,

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