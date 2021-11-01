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TÜRKPATENT'e 7 personel alınacak

ANKARA (AA)  |  01 Kasım 2021 Pazartesi - 15:49 | Son Güncelleme : 01 11 2021 - 15:49

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), sınai mülkiyet uzman yardımcısı kadrosunda istihdam etmek üzere 7 personel alacak.


Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜRKPATENT'te, sınai  mülkiyet uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, üniversitelerin eczacılık, işletme,  endüstri ürünleri tasarımı ve endüstriyel tasarım bölümlerinden mezun 7 personel  alımı yapılacak.
 
İlanda belirtilen şartları taşıyanlar bugünden itibaren 30 gün içinde  başvurularını kurumun "www.turkpatent.gov.tr" internet sitesinden yapabilecek.
 
Belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlamak  üzere yapılan sıralamayla, atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 katı kadar  aday sözlü sınava katılma hakkı kazanacak.
 
Bu sınava girebilecek adayların isimleri, sınavın yapılacağı yer,  şekil, tarih ve saat ile istenilen belgeler, sınav tarihinden en az 15 gün önce  TÜRKPATENT'in internet sitesinde ilan edilecek.
 
Giriş sınavını asil ve yedek olarak kazananlar, kurumun internet  sitesinden duyurulacak. Sonuçlara ilişkin ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.
 

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