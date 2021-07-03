Turkovac Token nedir? Turkovac Token pancakeswap üzerinden alıma açıldı!

Korona virüs salgını kapsamında aşı çalışmaları devam ederken, aşı çalışmalarına Türkiye de dahil oldu. Yerli aşısını üretmek için adım atan Türkiye’de aşının adı Turkovaci ile kripto para kuruldu. Turkovac Token nedir?

Yerli Turkovac aşısında Faz-3 çalışmaları devam ediyor. Türkiye’nin COVID-19’a karşı geliştirdiği ilk yerli aşısı Turkovac'da gönüllülerin aşılanması başladı. Aşı için sonbahar hedeflenirken Turkovac Token kripto dünyasına giriş yaptı.

Turkovac Token nedir?

Türk aşısının aşılandırılması ve sosyal sorumluluk kapmasında özel sağlık tedavisinin masraflarını karşılamakta zorlanan ailelere hediye edilen bir jeton ile kripto dünyasında giriş yaptı. 28 Haziran 2021 tarihinde 22:30' pancakeswap üzerinde alıma açıldı.

Binance smart chain ağında bulunan Turkovac Token’ın Web sitesi ise https://www.turkovactoken.com/’dir.