Türkiye'de aşılama süreci devam ediyor. Yerli aşı TURKOVAC ile ilgili detaylar pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Henüz ne zaman uygulanmaya başlanacağı bilinmeyen yerli aşı TURKOVAC 'ın Faz-3 çalışmaları ise başladı. Peki, Turkovac inaktif aşı mı? Turkovac aşısının özellikleri neler? Turkovac aşısı kimlere yapılacak? Turkovac aşısının yan etkileri var mı? Yerli aşı Turkovac kimlere yapılmayacak? İşte yerli aşı Turkovac hakkında merak edilen her şey...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın yerli Covid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıklamasının ardından yerli aşı ile ilgili tüm detaylar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. TURKOVAC'ta Faz-3 çalışmasına 7 ayda geçildi. Faz-1 aşamasında 44, Faz-2'de ise 250 gönüllüye uygulanan aşının Faz-3 çalışması ise 22 Haziran'da başladı. Peki, Turkovac inaktif aşı mı? Turkovac aşısının özellikleri neler? Turkovac aşısı kimlere yapılacak? Turkovac aşısının yan etkileri var mı? Yerli aşı Turkovac kimlere yapılmayacak? İşte yerli aşı Turkovac hakkında merak edilenler...

TURKOVAC AŞISI İNAKTİF Mİ?

Turkovac aşısının türü etkisizleştirilmiş virüs içeren inaktif aşıdır.

TURKOVAC AŞISININ ÖZELLİKLERİ NELER?

Uygulanması gereken doz sayısı: Henüz kesinleşmedi

Geliştiren kurumlar: Kayseri Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ve İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM).

Destekleyen: Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)

Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın desteklediği aşının Türkiye Koordinatörlüğü'nü, Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal yürütüyor. Aşıyı, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin başında olduğu Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli ekip geliştiriyor.

TURCOVAC AŞISININ YAN ETKİLERİ VAR MI?

Faz-1: 44 gönüllü ile Kasım 2020’de tamamlandı, hiçbir yan etki görülmediği açıklandı.

Faz-2: 250 gönüllü ile Nisan 2021’de tamamlandı, yüzde 100 başarı oranı olduğu açıklandı. Ağır bir yan etki gözlemlenmedi.

Faz-3: Sağlık Bakanlığı ’na başvuru yapan gönüllüler ile 22 Haziran 2021’de başladı, 2021 sonuna dek tamamlanması bekleniyor.

Seri üretim ve uygulama: 2022’nin ilk aylarından itibaren seri üretim ve uygulamanın başlaması hedefleniyor.

YERLİ AŞI KİMLERE YAPILMAYACAK?

Faz-3 çalışması için gönüllüler 18-55 yaş aralığında, Covid-19 geçirmemiş, PCR testi pozitif olmayan, daha önce Covid-19 aşısı yaptırmamış, ayrıca Toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) testi veya antikoru pozitif olmayan kişiler arasından seçildi. Ayrıca bağışıklık sistemini etkileyen kronik hastalıklardan "kelebek hastalığı" olarak da adlandırılan Sistemik veya Kutanöz Lupus Eritematozus, otoimmün hastalıklar, Romatoid Artrit, Guillain- Barre Sendromu, Sjögren Sendromu, Glomerülonefrit, Haşimato hastalığı, HIV ve dev hücreli arterit hastalıklarını taşıyanlar da çalışma dışında bırakıldı.

Belirlenen koşulları sağlayan aday gönüllüler ayrıca e-Nabız üzerinden karşılarına çıkan, toplu taşıma araçlarını kullanıp kullanmadığı, çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa insanlara yakın, halka açık bir ortamda mı görev yaptığı sorularının yer aldığı ankete yanıt verdi.