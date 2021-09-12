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TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmaları Kırgızistan'da da yürütülecek

AA |  12 Eylül 2021 Pazar - 17:10 | Son Güncelleme : 12 09 2021 - 17:10

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmalarının Kırgızistan'da da yürütülmesi konusunda Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile mutabakata vardıklarını açıkladı.


Kırgızistan'daki temaslarının ardından yurda dönen Oktay, yerli  Kovid-19 aşısı konusunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
 
Oktay, yerli aşı TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmalarının Kırgızistan'da da  yürütülmesi konusunda Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile mutabakata varıldığını  söyledi.
 
Caparov ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Oktay,  "Yerli aşımızı sadece milletimizin değil, tüm insanlığın hizmetine sunmak adına  aralıksız gayret sarf ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
 
TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmasına ilişkin birçok ülke ile görüşülüyor
 
Oktay, "Pakistan, Azerbaycan, Arjantin, Kolombiya ve Polonya başta  olmak üzere pek çok ülke ile de Faz 3 çalışmalarının yürütülmesi konusunda  görüşmeler sürüyor." bilgisini paylaşarak, bu çalışmalarla yerli aşı TURKOVAC'ın  tüm dünyada kullanılan bir aşı olması, uluslararası nitelik kazanması için önemli  adımların atıldığını vurguladı.
 
Oktay, şunları söyledi:
 
"Yerli aşımız TURKOVAC ile edindiğimiz bu tecrübeyle diğer yerli aşı  çalışmalarımızda da uluslararası anlamda hızla yol alacağız. TURKOVAC, acil  kullanım onayı için başvuru aşamasına giderek yaklaşıyor. Diğer yandan VLP  türündeki aşımız da Faz 3 başvuru aşamasına geldi. Seri üretim için kapasite  artırım çalışmalarımız bir yandan sürüyor. İlgili kurumlarımız mevcutta aşı  üretim kapasitesi olan özel sektör firmalarımızla kapasite artışı için yakın  çalışıyorlar ve teknik ve mali destek veriyorlar."
 
  
 

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