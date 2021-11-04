Turkovac aşısı ne zaman çıkacak, yerli aşı Turkovac ne durumda? Yerli aşıda son durum Bakan Varank tarafından aktarıldı!

Yerli aşı çalışmaları devam ederken, Sanayı ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli aşının kullanımına yönelik açıklama yaptı. Bakan Varank yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı verilecek tarihi duyurdu. Peki, Turkovac ne zaman çıkacak? Yerli aşı Turkovac ne zaman yapılacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinde yerli aşı TURKOVAC için açıklamalarda bulundu. Peki, Turkovac aşısı çıktı mı, yerli aşı Turkovac ne zaman çıkacak? Yerli aşıda son durum…

Yerli aşı Turkovac ne zaman yapılacak?

2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçeleri görüşüldü. Bakan Varank, bilim adamlarına destek amacıyla aşı gönüllüsü olduğunu söyleyerek, "Biz yaptığımız işlerde canımızı ortaya koymasını biliyoruz. Keşke buradaki arkadaşlarımızda Türkiye'de yapılan aşı çalışmalarına gönüllü olabilselerdi. Gönüllüye ihtiyacımız var. Faz 1 ve 2'de yeterli gönüllüye ulaşamazsanız, o aşı başarılı olamaz. TURKOVAC sene sonu gelmeden Sağlık Bakanlığı acil kullanım onayı verecek. Gönüllülerin etkinlik oranı ile ilgili bilgilendirme yapması etik olarak çalışmalara halel getirdiği için buna yetkimiz yok" dedi.