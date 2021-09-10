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Turkovac aşısı inaktif mi, MRNA mı? Yerli aşı Turkovac ne zaman çıkacak?

10 Eylül 2021 Cuma - 9:59 | Son Güncelleme : 10 09 2021 - 9:59

Turkovac ne zaman çıkacak, yerli aşı inaktif mi MRNA mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC'ın üretim tarihine yönelik bilgi paylaşınca yerli aşı TURKOVAC hakkında yapılan araştırmalar da arttı. Sağlık Bakanı Koca'nın 'yerli aşı TURKOVAC açıklaması...


Aşı olmamış, aşı olmak için yerli aşıyı bekleyen vatandaşlar TURKOVAC'ın ne zaman seri üretime geçeceğini sorguluyor. Yerli aşı TURKOVAC'ın ne zaman çıkacağı sabırsızlıkla beklenirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşının üretim tarihini açıkladı. Söz konusu açıklamanın ardından TURKOVAC ne zaman çıkacak, TURKOVAC inaktif mi MRNA mı? sorularına yanı aranmaya başlandı.

TURKOVAC NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yerli aşı TURKOVAC'ın onay alma aşamasına geldiğini duyuran Bakan Koca, "Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi. Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

TURKOVAC İNAKTİF Mİ MRNA MI?

Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından geliştirilen yerli aşı Sinovac gibi inaktif türdedir.

 

 

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