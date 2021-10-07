Turknet çöktü mü? Türknet arıza ne zaman düzelir, internet neden yok? Türknet’te erişim problemi!

Türknet çöktü mü? Turknet kullanıcıları internet kesintisi yaşayınca arama motorlarına yöneldi. Sosyal medya üzerinden kullanıcılar Türknet internet sorunu ile ilgili sıkıntı yaşadığını söylüyor. Peki, Türknet çöktü mü? Türknet internet neden yok, arızanın kaynağı ne?

Türknet çöktü mü, neden internet yok? sorusu internet alt yapısı ile internet erişiminde sorun yaşayan pek çok kullanıcı tarafından sorulmaya başladı. Peki, Türknet arıza neden yaptı?

TÜRKNET ÇÖKTÜ MÜ?

Türknet resmi sosyal medya hesabından 7 Ekim 2021 tarihinde saat 12.16 itibariyle yapılan açıklamada, "Merhaba, yaşanan durumun farkındayız, çözüm adına mühendislerimiz çalışmaları sürdürüyor. En hızlı şekilde çözümleyip bilgi vereceğiz." ifadelerine yer verildi.

Bazı kullanıcılar, Türknet internet sitesindeki online işlemler ekranına da giremediklerini ifade etti. Konuyla ilgili detaylı açıklama yapılması bekleniyor.