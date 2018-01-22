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Türkmen Dağı'na operasyon başlattılar

AA |  22 Ocak 2018 Pazartesi - 23:50 | Son Güncelleme : 23 01 2018 - 1:47

Suriyeli muhalifler, Lazkiye ilinin kuzeyinde bulunan Türkmen Dağı'nda Esed rejiminin kontrolündeki bölgelere yönelik operasyon başlattı.


Cebel el İslam Taburu Komutanı Zahir Ebu Usame, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, "İdlib'de son zamanlarda rejim ve Rusya yoğun saldırı düzenliyor. Bu  saldırıları hafifletmek için Türkmen Dağı'ndaki rejimin kontrolünde bulunan  Sarraf beldesi ve etrafına operasyon başlattık." dedi.
 
Usame, düzenledikleri operasyonla rejimin elindeki Sarraf beldesine  bağlı Villa ve Kapıkaya köylerini ele geçirdiklerini belirtti.
 
Muhaliflerin düzenledikleri ani saldırılarda çok sayıda rejim  askerinin öldüğü bildirildi.
 
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, operasyonun ardından Rus ve  rejim uçaklarının Türkmen Dağı'na saldırı başlattığı öğrenildi.

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Suriye Lazkiye Esed Türkmen Dağı
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