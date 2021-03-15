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Türkiye Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota verdi

15 Mart 2021 Pazartesi - 18:06 | Son Güncelleme : 15 03 2021 - 18:06

Türkiye, Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığını ilgilendiren konulardaki çalışmalarda izninin aranması için Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota verdi.


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Türkiye Yunanistan İsrail AB
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