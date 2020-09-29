Güvenlik kaynaklarından alınan bilgide "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısının bugün TSİ. 14.00 itibarıyla başlaması planlanıyor" denildi.
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Türkiye - Yunanistan askeri heyetleri arasındaki altıncı toplantı bugün yapılacak
29 Eylül 2020 Salı - 11:11 | Son Güncelleme : 29 09 2020 - 11:11