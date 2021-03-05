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Türkiye-Yunanistan askeri heyet görüşmelerinin 11’incisi icra edildi

05 Mart 2021 Cuma - 17:54 | Son Güncelleme : 05 03 2021 - 17:54

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 'Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların 11’incisi NATO Karargahı’nda icra edildi.' açıklamasını yaptı.


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