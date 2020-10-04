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Türkiye-Yunanistan arasındaki toplantı ertelendi

DHA |  04 Ekim 2020 Pazar - 16:50 | Son Güncelleme : 04 10 2020 - 16:50

Türkiye ve Yunanistan arasında NATO Karargahı'nda yarın yapılması planlanan teknik toplantının iki ülke tarafından alınan ortak karar kapsamında sonraki günlere ertelendiği öğrenildi.


Türkiye-Yunanistan arasındaki toplantı ertelendi.Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik icra edilecek koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği toplantının, yarın NATO Karargahı'nda yapılması planlanmıştı.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu toplantının teknik nedenler dolayısıyla iki ülke tarafından alınan karar kapsamında sonraki günlerde yapılmasına karar verildi.

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Türkiye Yunanistan NATO
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