Türkiye'yi sarsan vahşette flaş gelişme! Kanıyla not yazmıştı...

4 Mayıs'ta, Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi'nde oturan Nurtaç Canan (49) ile boşanmak istediği eşi Ragıp Canan (46) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ragıp Canan, silahla eşine ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
İki bacağından yaralanan kadın kanıyla yere, "Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum." ifadelerini yazdı.
Nurtaç Canan, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şüpheli Ragıp Canan, ise Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu akşam saatlerinde Esenyurt'ta yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
EGM'den, 'Nurtaç Canan' açıklaması
EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), ayrılmak istediği eşi tarafından silahla vurularak yaralanan Nurtaç Canan'ın eşi R.C.'nin gözaltına alındığını açıkladı.
EGM, silahla vurularak yaralanan 'Nurtaç Canan' olayına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "04.06.2020 tarihinde İstanbul İli Zeytinburnu İlçesinde ayrılmak istediği eşi tarafından ateşli silahla vurularak yaralanan Nurtaç CANAN'ın eşi, olayı gerçekleştiren R.C. isimli şahıs 19.06.2020 tarihinde İstanbul ekiplerimiz tarafından yakalanmış olup hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak kadına karşı şiddet, suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda 7/24 çalışma esasına göre sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.