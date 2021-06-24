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Türkiye'yi kana bulamak için gönderildi! Yakalandı

DHA |  24 Haziran 2021 Perşembe - 10:13 | Son Güncelleme : 24 06 2021 - 10:39

PKK/KCK terör örgütü adına eylem yapmak üzere Suriye'den gönderilen S.P. isimli örgüt mensubu Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yakalandı. Örgüt mensubuna yardım ve yataklık yapan 9 şüpheli de gözaltına alındı.


Terör örgütü PKK/KCK adına eylem yapmak üzere Suriye'den gönderilen S.P. isimli terörist, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yakalandı. S.P.'nin, örgüt tarafından AK Parti'li Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine yönelik eylem yapmak üzere gönderildiğini söylediği öğrenildi.
 
 
Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü adına eylem yapmak üzere Suriye'den gönderilen S.P. isimli terörist, Birecik ilçesinde yakalandı. Devam eden operasyonlarda da örgüt mensubuna yardım eden 9 kişi, Birecik ve Suruç ilçeleri ile Gaziantep'te gözaltına alındı. Şüphelilerin adresleri ile gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda; M16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 10 şarjör ve 1 termal dürbün ele geçirildi.
 
 
Suriye'de terör örgütünün kontrolündeki Ayn el-Arab'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen PKK'lı teröristin, AK Parti Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine yönelik eylem yapmak üzere gönderildiğini, bu eylemi gerçekleştirmek için 'milis ağı' oluşturduğu sırada yakalandığını itiraf ettiği öğrenildi.

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PKK KCK terör örgütü şanlıurfa
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