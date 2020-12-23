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Türkiye'yi heyecanlandıran altın müjdesi! Burada bulundu...
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Gübretaş'a ait Söğüt altın sahasında 3,5 milyon onsluk altın kaynağının tespit edildiğini açıklamasının ardından gözler altın rezervinin bulunduğu maden sahasına çevrildi.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde Gübretaş'a ait maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilirken, alanda çalışmalar hız kazandı. Çalışmalar ve altının çıkarılacağı maden sahası havadan görüntülendi.