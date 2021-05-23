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Türkiye'yi bekleyen yeni tehlike! Yüksek sıcaklık ve kuraklık
Prof. Dr. İhsan Çiçek’in TBMM İklim Araştırma Komisyonu’ndaki sunumu ve hazırladığı “Türkiye’de Kuraklık Riski” adlı raporda, ilginç tespitler yer aldı. Türkiye’deki kuraklığın şiddeti ve alansal etkisinin artacağını, 100 yılda 10 kat daha fazla kuraklık şiddetiyle karşı karşıya kalınacağını ifade eden Prof. Dr. Çiçek, Türkiye’de 23 milyon kişinin hafif, 24 milyon kişinin orta düzeyde olmak üzere toplam 47 milyon kişinin nisan ayından itibaren “kuraklık riskiyle” karşı karşıya olduğunu kaydetti. Ankara Üniversitesi DTCF Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Çiçek raporunda iklim değişikliği ekseninde olası taşkın ve sel felaketlerine de mercek tuttu.