Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Kahraman Hudut kartallarımız, Suriye’den ülkemize yönelik bir terörist geçişi daha başarılı şekilde önledi. Yasa dışı yollardan ülkemize girmeye çalışan ve Şanlıurfa’daki hudut personelimizin dikkati sayesinde yakalanan 2 kişiden birinin DEAŞ’lı terörist olduğu belirlendi." denildi.
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- Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan biri terörist 2 kişi yakalandı
Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan biri terörist 2 kişi yakalandı
DHA | 02 Nisan 2021 Cuma - 9:48 | Son Güncelleme : 02 04 2021 - 9:56
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan biri DEAŞ'lı 2 kişinin Şanlıurfa'da yakalandığını duyurdu.
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