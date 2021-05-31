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Türkiye'ye seyahatlerle ilgili yeni karar! Zorunlu oldu!

DHA |  31 Mayıs 2021 Pazartesi - 23:44 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 23:44

Türkiye'ye yapılacak yurt dışı uçuş seferlerinde yolculardan seyahat tarihlerinden 14 gün önce aşı olunduğuna dair belge veya varıştan önceki 72 saat içinde yapılmış PCR testinin negatif sonucu ibraz etme zorunluluğu getirildi.


Türkiye'ye gerçekleştirilecek İngiltere hariç diğer ülkelerden yapılacak seyahatlerde belge ibraz zorunluluğu getirildi. İngiltere'den Türkiye'ye seyahat edecek yolcular ise varıştan 72 saat önce yapılmış negatif PCR test sonucu sunmaları istendi. Konuyla ilgili olarak SunExpress'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından son yayınlanan düzenleme doğrultusunda, 1 Haziran 2021 itibarıyla İngiltere dışındaki destinasyonlarımızdan Türkiye'ye seyahat edecek yolcularımızın, aşağıdaki belgelerden birini ibraz etmeleri zorunludur.

- Varıştan önceki 72 saat içinde yapılmış negatif PCR negatif sonucu

- Varıştan önceki 48 saat içinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucu

- Seyahat tarihinden en az 14 gün önce aşı olunduğuna dair belge

- Son 6 ay içinde Covid-19 enfeksiyonu geçirildiğine dair belge"

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Türkiyeye seyahat PCR testi aşı zorunluluğu
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