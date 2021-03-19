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Türkiye'ye kritik ziyaret! Bugün geliyor

19 Mart 2021 Cuma - 9:35 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 9:35

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bugün Türkiye'ye geliyor. Zarif, Türkiye ve İran ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeleri değerlendirmek amacıyla bir dizi temasta bulunacak.


İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bugün Türkiye'ye geliyor. Zarif, Türkiye ve İran ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeleri değerlendirmek amacıyla bir dizi temasta bulunacak.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif bugün Türkiye'ye gelecek. 
 
Ziyaret kapsamında, Türkiye İran ikili ilişkilerinin yanısıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.
 
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zarif ziyaretini İstanbul'a gerçekleştirecek.

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