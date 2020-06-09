Türkiye'ye karşı yapılan her kötülüğün arkasında o ülke var

Türkiye’ye karşı atılan hemen her adımın arkasında o var. 15 Temmuz’da FETÖ’cü darbe girişimine 3 milyar dolara yakın finansal destek sağladığı iddiasından Libya’da darbeci Hafter’in en büyük destekçisi olmaya, Wagner’in sahadaki elemanlarının finansmanını sağlamaktan Şam rejimine Türkiye’ye karşı destek sağlamaya kadar...

"Türkiye’ye karşı atılan hemen her adımın arkasında o var" diyen Hande Fırat o ülkeyi ve ayrıntıları Hürriyet'teki köşesine taşıdı... İşte o yazı.

Şer cephesinin aktörlerinden. Gücü, parasından kaynaklanıyor. Suriye ve Libya ’nın ardından şimdi de Somali ’de Türkiye ile uğraşmaya çalışıyor. Üstelik bunun için yine parasını kullanıyor, aracıları ve siyaset çileri bu parayla finanse ediyor, bir anlamda satın alıyor. ABD ve Avrupa lı bazı politikacıları nakit olarak destekliyor. Ankara bu politikacıların belirlenmesinde şer cephesi aktörünün FETÖ’cülerden yardım aldığını da tespit etti. Bahsettiğim ülke, Birleşik Arap Emirlikleri.

Hafter’in Libya’da sahada kaybetmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nin Somali kartını yeniden nasıl ve niçin açtığına bakacağız.

BAE’NİN SOMALİ HIRSI

Türkiye’nin Afrika açılımı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölge ile ekonomik ve siyasi ilişkileri geliştirmek için yaptığı ziyaretler neticesinde ortaya çıkan ticari ve stratejik ilişkilerle Türkiye’nin bölgeye ve bölge insanına yaptığı yatırımın, Birleşik Arap Emirlikleri’ni rahatsız ettiği biliniyor. Üstelik Somali’de Türkiye’nin bir de üssü bulunuyor.

Bununla birlikte Somali, Katar krizi döneminde Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) baskısına boyun eğmedi ve Katar’a karşı o cepheyle hareket etmedi. O dönemden beri Somali’ye karşı provokasyonlarını arttıran BAE, Somali hükümetini baskı altına almaya çalışıyor. Tıpkı Libya’da bugün yaptığı gibi, 2017 yılında Somali’de cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale etmeye çalıştı. Somali Bölgesel Yönetimleri ile doğrudan ilişki geliştirerek resmi hükümet dışında bir güç oluşturmanın yollarını aradı. Yine parasını kullanmaya kalktı. 2018 yılında Somali güvenlik makamları Mogadişu Havaalanı’nda BAE’ye ait özel bir jetin içinde ülkeye getirilen 9.6 milyon dolara el koydu. BAE’den karşılık gecikmedi. Mogadişu’daki Sheikh Zayed Hastanesi’ni kapattı. Bunun üzerine ise Somali Savunma Bakanlığı, BAE tarafından maaşları ödenen ve eğitilen Somalili askerlerin bütün sorumluluğunu devraldığını duyurdu. İpler gerildi, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler durdu.

AB’Yİ KİM, NEDEN HAREKETE GEÇİRDİ?

Avrupa Birliği Parlementosu üyesi Antonio Lopez-Isturuz White, “Somali’nin diktatör bir rejim olduğu gerekçesiyle kınanması ve verilen desteğin gözden geçirilmesi” teklifini AB Parlementosu’na sundu. Görüşülmeye başlanan teklif kabul edilirse Somali, AB’den yardım alamayacak. Şimdi gelelim soru ve yanıtlara...

Somali hükümeti ile husumeti olan, hükümeti değiştirmek isteyen, farklı güçlere para desteğe yapmaya kalkan ülke kim?

Birleşik Arap Emirlikleri.

AB Parlemento üyesi Antonio Lopez-Isturuz White kim? BAE ile bir ilişkisi var mı?

Teklifin sahibi Antonio Lopez-Isturuz White, AB-BAE dostluk grubu başkanı, BAE liderlerine yakın ilişkileri biliniyor.

BAE’NİN SİCİLİ

Konu BAE olunca kabarık sicili de biliniyor. Çıkarları doğrultusunda parasını kullanarak vekâlet savaşlarıyla hedeflerine ulaşmaya çalışıyor. Parayı değiştirmek istediği yönetimlere karşı yapılar için de harcıyor. Bu yöntemi ABD ve AB’deki politikacılar için de uyguluyor. Kendi çıkarları doğrultusunda uluslararası arenada hareket etmesini istediği bazı politikacı ve bürokratlara nakit yardımında bulunuyor. Ankara’nın elindeki bilgi, BAE’nin 15 Temmuz ’a giden süreçte sam imiyet kurduğu FETÖ’cülerle bağlarını koparmadığı ve söz konusu yardım yapılacak ABD ya da AB’li politikacı ve siyasetçileri belirlerken, Türkiye aleyhinde çalışacak olanlar konusunda onlardan yardım aldığı yönünde.

ÜÇ BÖLGEDE TÜRKİYE’NİN KARŞISINDA

BAE ile ilgili yapılan tespitlere gelince...

Suriye’de Şam rejimini destekliyor. Zaman zaman Rusya ve Şam rejimini Türkiye aleyhine kışkırtıyor.

Libya’da Mısır ve Suudi Arabistan ile birlikte Hafter’in her açıdan destekçisi. Rusların “Devlet olarak ilişkimiz yok” dediği paralı asker grubu Wagner’in finansmanını sağlıyor.

Türkiye ile nüfuz savaşını sürdürüyor. Şimdi Somali’de de Türkiye’nin tam karşısında yer alarak, Somali’deki üssün kapanmasını ve Türkiye’yi buradan çıkarmayı istiyor.

15 Temmuz’dan beri hedeflerini ve Türkiye’nin bunlarla nasıl başa çıktığını alt alta koysa, şansının ne kadar az olduğunu anlar. Kötülük eninde sonunda mutlaka yenilir.