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Türkiye'ye karşı hain plan! İki ülke bir oldu... Boykot talimatı
Suudi Arabistan’ın öncülüğündeki bazı Arap devletleri, son 2 aydır da belirgin şekilde Made in Turkey damgalı ürünlere karşı da resmi olmayan bir ambargo uyguluyor. Her ne kadar Suudi rejimi tarafından açıklanmasa da bazı iş örgütleri tarafından açıklanan Türk malı ürünlere karşı boykot çağrısına ülkenin en güçlü gruplarından biri daha katıldı.