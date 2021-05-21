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Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı

DHA |  21 Mayıs 2021 Cuma - 10:40 | Son Güncelleme : 21 05 2021 - 10:40

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 1 terör örgütü DEAŞ mensubunun Hatay'da yakalandığını açıkladı.


Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütlerinin hudutlarımızdan sızma girişimlerine karşı mücadelemiz sürüyor. Hatay Narlıca'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan DEAŞ'lı 1 teröristi yakaladı" denildi.
 

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