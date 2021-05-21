Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütlerinin hudutlarımızdan sızma girişimlerine karşı mücadelemiz sürüyor. Hatay Narlıca'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan DEAŞ'lı 1 teröristi yakaladı" denildi.
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- Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı
Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı
DHA | 21 Mayıs 2021 Cuma - 10:40 | Son Güncelleme : 21 05 2021 - 10:40