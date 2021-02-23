Kızıltepe Mehmetli Piyade Hudut Karakolu ekiplerince sınır hattında yapılan devriyede, Suriye sınırından 4 kişinin yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalıştığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan 4 kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Suriye uyrukluların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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- Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan 4 Suriyeli yakalandı
Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan 4 Suriyeli yakalandı
DHA | 23 Şubat 2021 Salı - 10:39 | Son Güncelleme : 23 02 2021 - 10:39