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Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan 4 Suriyeli yakalandı

DHA |  23 Şubat 2021 Salı - 10:39 | Son Güncelleme : 23 02 2021 - 10:39

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 Suriyeli, yakalandı.


Kızıltepe Mehmetli Piyade Hudut Karakolu ekiplerince sınır hattında yapılan devriyede, Suriye sınırından 4 kişinin yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalıştığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan 4 kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Suriye uyrukluların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
 

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