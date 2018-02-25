Türkiye'ye iyi haber! Teğet geçecek...

Balkanlar ve Orta Avrupa başta olmak üzere Avrupa'nın büyük bölümünde yoğun kar yağışına yol açacak Sibirya yüksek basıncı, Türkiye genelinde önemli bir sıcaklık düşüşüne neden olmayacak.

