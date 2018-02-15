Türkiye’ye iki tehdit: Terör ve faiz

Türkiye’nin terörle mücadelesini istikrarsızlık bahanesi olarak kullanan faiz lobileri, dövizi ve faizi aynı anda yükselterek Türkiye’ye bedel ödetmeye çalışıyor.

Türkiye’nin aynı anda terör ve faiz tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten uzmanlar, Afrin harekatını, yüksek faizi ve yüksek dövizi meşrulaştırmanın aracı haline getiren faiz lobilerine karşı ekonomik mücadele verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Türkiye’nin şu an bir vatan savaşında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Dündar Murat Demiröz, “Savaş ekonomisi şartları geçerli. Bütün yatırımcıların, tasarrufçuların spekülatif bir bakıştan ziyade vatanperver bir bakış açısıyla değerlendirmesi, belki kısa vadede kaybedecekler ama uzun vadede kazanacaklar. Sadece sözde destek yetmez, yatırımlarımızla da destek vermemiz lazım” çağrısında bulundu.

BANKALAR SAMİMİ DEĞİL

Bankaların enflasyon ve zorunluluklar nedeniyle faizlerin yüksek olduğunu ileri sürdüğünü ancak açıkladıkları kârlara bakınca durumun hiç de öyle olmadığını belirten Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise, “Bankaların kredi verdiği kesimlerle aynı gemide olduğunu unutmaması lazım. Bankacılık sisteminin elinde bulunan kaynaklar özel sektörün kaynaklarıdır ve sağlıklı bir gelişim için bu kaynakların yine özel sektöre yönlendirilmesi gerekir” dedi.

Türk Lirası'nın Amerikan Doları'na karşı güçlenmesinde, Türkiye’nin Afrin’de düzenlediği terör operasyonunda gösterdiği başarının yabancı yatırımcılar üzerinde caydırıcı bir psikolojik etkisinin olduğu belirtiliyor.

DOLARA AFRİN DARBESİ

Türkiye’de faaliyet gösteren bankalarda tutulan döviz hesapları, Türkiye’nin Afrin harekatında gösterdiği başarıyla birlikte bir haftada 1.3 milyar dolar eridi. Türkiye’deki yerli ve yabancı bankaların döviz tevdiat hesaplarındaki döviz tutarı 26 Ocak 2018’de 207.7 milyar dolar iken 2 Şubat 2018 itibariyle bu tutar 206.3 milyar dolara geriledi. 1.3 milyar dolar değerinde döviz azalışı kaydedildi.

DOLARDAN ALTINA, TL’YE VE AVRO'YA GEÇİŞ VAR

Amerika’nın teröre verdiği desteğe tepki gösteren yatırımcılar Türk Lirası'na, altına ve Avro’ya kaymaya başladı. Altının onsu son 3 ayda bin 200 dolar seviyesinden 1.360 dolara kadar yükselmesiyle birlikte, Türkiye’de hükümetin uyguladığı altın hesabı uygulamasının etkili olduğu belirtiliyor. Ayrıca, dövizin son dönemde daha fazla yükselmeyeceğini gören yabancı yatırımcıların Türkiye’de ucuzlayan varlıklara yönelmesi nedeniyle doların 2018’de daha da düşeceği belirtiliyor. Ekonomi Bakanlığı verilerine göre 2017’de Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı sermaye 8,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Uzmanlar, yükselen faizler nedeniyle tahvillere ve hisse senetlerine giriş yapmaya başlayan yabancı yatırımcıların ilgisine dikkat çekerek dolarda ciddi bir düşüş bekliyor.

ZARAR İHTİMALİ YÜKSEK

Doların 2017 başındaki 3,91’lik zirvesine aldanarak döviz hesaplarını yaklaşık 15 milyar dolar artıran döviz yatırımcıları, Eylül 2017’de dövizin 3,38’e düşmesiyle yüzde 12 zarar etmişti. Dolar fiyatı, Amerikan mahkemeleri tarafından Halkbank’a ve Türkiye’ye karşı yürütülen algı operasyonu nedeniyle geçen Kasım ayında yeniden yükselişe geçerek yeni bir zirve denemesi yaptı. Ancak kampanyanın tutmaması nedeniyle Dolar 22 Kasım 2017’de gördüğü 3,96 zirvesinden bu güne kadar düşüş trendine girdi ve bir daha toparlanamayarak dün itibariyle 3,79’a kadar geriledi.

BU KADAR KARŞILIKSIZ DOLARIN CEZASI OLUR

ABD Doları 5-10 sene içerisinde değer kaybedecek. Ne yaparlarsa yapsınlar kurtaramayacaklar. ABD Doları ciddi bir düşüş görecektir. Doların Avro karşısında daha çok değer kaybedeceğini tahmin ediyorum. Bu kadar karşılıksız para bastılar. Bunun sonucuna katlanmak zorundalar. Şimdiki aldatıcı yükselişe bakmayın” diye konuştu.

“Türkiye şu an bir vatan savaşında” diyen Demiröz; yatırımcılar ile tasarrufçuların spekülatif hareketlerden uzak durmasını önerdi. Demiröz, “Vatanperver bir bakış açısıyla değerlendirme yapmaları lazım. Belki kısa dönemde kaybedecekler ama uzun vadede kazanacaklar. Kazanmaları içinde hükümetimizin politikalarına, destek verecek şekilde pozisyon almaları gerektiğini düşünüyorum. Hepimizin bir olması gerekiyor. Sadece sözde destek yetmez. Parayla da destek vermemiz lazım. Yatırımlarımızla da devletimize destek vermemiz lazım” çağrısında bulundu. (Yeni Şafak)