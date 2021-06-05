Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa/Suruç'ta görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 1 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda PKK/YPG'li terörist olduğu belirlenen şahıs jandarmaya teslim edildi" denildi.
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Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/YPG'li terörist yakalandı
DHA | 05 Haziran 2021 Cumartesi - 16:21 | Son Güncelleme : 05 06 2021 - 16:21