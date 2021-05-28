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Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si PKK'lı 4 kişi yakalandı

DHA |  28 Mayıs 2021 Cuma - 12:15 | Son Güncelleme : 28 05 2021 - 12:15

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si PKK terör örgütü mensubu 4 kişinin yakalandığını açıkladı.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe'deki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK mensubu olduğu tespit edildi. Şahıslar Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Şenyurt Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi" denildi.
 

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