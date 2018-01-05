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Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandılar

AA |  05 Ocak 2018 Cuma - 19:22 | Son Güncelleme : 05 01 2018 - 20:21

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan iki terörist tutuklandı


Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde  yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu iki kişi tutuklandı. 
 
Akçakale Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat  çalışmaları sonucunda, sınır hattındaki Yalınlı Mahallesi yakınlarında  teröristlerin bulunduğu tespit edildi.
 
Bunun üzerine sınır hattında operasyon düzenleyen ekipler, Türkiye'ye  geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi Uday Hüseyin ve Hasan el-Hezel'i  gözaltına aldı.
 
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi tutuklandı.
 

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Şanlıurfa terör örgütü DEAŞ teröristler yakalandı
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