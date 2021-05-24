Türkiye'ye dev yatırım! Bin kişilik istihdam yaratacak...

TECNO Mobile’ın Türkiye Ülke Müdürü Hank Li, “ İstanbul Pendik ’teki üretim tesisimizde yaklaşık bin kişilik bir istihdam yaratmayı ve yüzde 10 pazar payı hedefimiz doğrultusunda Türkiye’deki yatırımlarımızı uzun vadede artırmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE EKONOMİSİNE İNANIYORUZ'

Hükümetin doğrudan yabancı yatırım (FDI-foreign direct investment) çekmek için oluşturduğu olumlu yatırım ortamının önemine işaret eden Li, “ Türkiye’ye yatırım yapma kararımızda hükümetin vizyoner yaklaşımı ve sunduğu cesaret verici yatırım iklimi önemli rol oynadı. Türkiye ekonomisine inanıyor ve bizim için çok değerli olan bu pazardaki güçlü oyuncular arasında yer almayı arzu ediyoruz. Bu noktada koyduğumuz yüzde 10’luk pazar payı hedefi, bu yönde atılmış bir ilk adım. Bu pazarda kalıcı bir oyuncu olma stratejisiyle hareket ederek bu doğrultuda istihdam ve yatırım planlarımızı oluşturuyoruz” dedi.

DESTEK VE SERVİS ALANINA DA YATIRIM YAPILACAK

TECNO’nun Türkiye pazarında önemli bir oyuncu haline gelmeye yönelik yatırımı, Türkiye’nin büyümesinin yanısıra yeni iş yaratılmasına da katkıda bulunacak.

Türkiye’deki kullanıcıların deneyim kalitesini yükseltmeye yönelik olarak üretim süreçlerinin yanısıra destek ve servis alanına da yatırım yapmayı planladıklarını ileten Li sözlerine şu şekilde devam etti: ’’Çin’de Merkezi Shenzen’de kurulmuş olan telekomünikasyon sektörüne yönelik güçlü Ar-Ge bölümümüz, TECNO Mobile’ın telefonlarının en gelişmiş tasarım özelliklerine sahip olmasını ve kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun seçeneği bulma fırsatı elde etmesini sağlıyor. TECNO Mobile’ın, ürünlerinde, geniş akıllı telefon pazarının farklı dinamiklerini kucaklaması ise kolaylıkla yerel özelliklere uyum göstermemize katkıda bulunuyor.’’