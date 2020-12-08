Türkiye'ye 50 milyon doz geliyor! Sinovac aşısı yüzde 97 başarıya ulaştı

Çinli Sinovac şirketinin ürettiği koronavirüs aşısının Endonezya'daki testlerinde ilk sonuçlar alındı, aşı yüzde 97'ye kadar başarıya ulaştı. Sinovac aşısı, Türkiye'ye 50 milyon doz getiriliyor.

Koronavirüs aşılarında test sonuçları arka arkaya açıklanırken, Türkiye'nin Çin'den satın aldığı Sinovac aşısının sonuçları da yayınlandı.

Bloomberg'in haber ine göre, Endonezya şirketi Bio Farma tarafından test edilen aşının etkinliği yüzde 97 olarak ölçüldü. Reuters haber ajansı ise, Endonezya firması Bio Farma'nın açıklamasını dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdu.

Endonezya’nın devlete ait PT Bio Farma şirketinin kurumsal iletişim başkanı Iwan Setiawan, aşının etkinlik oranının bir aylık klinik araştırmanın ön verilerine dayandığını ve nihai oranın Ocak ayında kararlaştırılacağını söyledi.

Türkiye, Çin'den 50 milyon doz aşı satın aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu ay sonunda aşılamanın başlayacağını duyurmuştu.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Türkiye'ye ilk aşı 11 Aralık'ta gelebilecek gibi görünüyor. Geldikten sonra en az 14 gün testleri sürecektir" deyip eklemişti: "Aşı en erken 25-26 Aralık'ta yapılmaya başlanır."