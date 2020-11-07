Türkiye'ye 26 bin hasta organ bekliyor

Prof. Dr. Erol Aktunç, Türkiye'de organ bağışı bekleyen hastalar ve organ bağışı oranları hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de 26 bin hastanın organ nakli için sırada beklediğini ifade eden Prof. Dr. Aktunç, organ bağışı oranının ise yüzde 25'lerde olduğunu ifade etti. Organ bağışında farkındalığın arttırılması için 3-9 Kasım'ın Organ ve Doku Bağışı Haftası olarak ilan edildiğini anlatan Prof. Dr. Aktunç, "Bu hastalarımızın 20 bini böbrek nakli için bekliyor. Diğerleri karaciğer, kornea, akciğer, pankreas, ince bağırsak, kalp nakli için sırada bekliyor. Canlı donörden karaciğer ve böbrek naklinde dünyada hem tecrübe hem de başarı olarak ön sıralarda bulunuyoruz. Vefat eden hastalardan donör olma aşamasında dünyada çok ön sıralarda bulunmuyoruz. Bu konuda hastalarımızın yakınlarının ve vatandaşlarımızın bazı çekinceleri oluyor. Bunlar inanç bakımından ve hastalarla aralarındaki sevgi bağı bakımından insanların kendileri zorda hissettikleri bazı durumlar da mevcut. Ancak böyle durumlarda başka ihtiyacı olan, başka da şansı olmayan ve sevdikleriyle zaman geçirmek isteyen insanlar için böyle bir iyiliği yapmak mümkün" dedi.

ORGAN BAĞIŞINA ONAY YÜZDE 25'LERDE