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Türkiye’ye 15 milyar lira kazandırıyor! İnşaat, kozmetik, savunma sanayi...
İnşaattan kozmetiğe, savunma sanayisinden tarıma kadar birçok alanda kullanılıyor. Türkiye çapında istihdama katkısı 15 bin kişiyi buluyor. Dünya rezervinin yüzde 50'sine yakını Türkiye'den. Ülke ekonomisine yılda yaklaşık 15 milyar lira katkı sunuyor.
Volkanik faaliyetler sonrasında oluşan, süngerimsi yapısından dolayı "sünger taşı", “köpük taşı", "ponza taşı" ve "lav taşı" olarak da adlandırılan hafif kayaç, ülkenin çeşitli noktalarındaki çok sayıda işletme tarafından çıkarılarak farklı sektörlerde kullanıma sunuluyor.