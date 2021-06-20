Türkiye yaptı! Atmaca görücüye çıktı! 16 yıldız detayı

Seri üretim hattından çıkan ilk milli güdümlü füze Atmaca'nın test atışının yapıldığı TCG Kınalıada için özel olarak hazırlanan amblem, tarihte kurulan büyük Türk devletlerinden mavi vatandaki hak ve menfaatlerin korunmasına kadar birçok mesajı içinde barındırmasıyla dikkati çekiyor.

Seri üretim hattından çıkan ilk milli güdümlü füze Atmaca'nın test atışı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesinin katılımıyla cuma günü gerçekleştirildi. Milli gemi TCG Kınalıada korvetinden senaryo kapsamında yapılan atışla hedef gemi tam isabetle vuruldu.

Atış gününde milli gemi TCG Kınalıada'nın amblemi de dikkati çekti. Dizayn, inşa ve entegrasyonu Türk Deniz Kuvvetleri tarafından tamamen milli imkanlarla uluslararası ve Türk Deniz Kuvvetlerinin askeri standartlarına uygun olarak yapılan MİLGEM korvetinin özel olarak hazırlanan amblemi içinde birçok mesajı barındırıyor.

"Mavi Vatana Adanmışlar" sloganına yer verilen amblemde Türk bayrağı ve kalpaklı Atatürk portresi, Milli Mücadele'nin 100. yılı olan 2019'da TCG Kınalıada Komutanlığının hizmete girişini sembolize ediyor.

Amblemde bulunan 16 yıldız, tarihte kurulmuş büyük Türk devletlerini temsil ederken harita da geminin mavi vatandaki hak ve menfaatleri koruma iradesini simgeliyor.

Göğe yükselen roket ucundaki yıldız ve çok katmanlı gökyüzü, geminin Atmaca güdümlü mermisi ile kazandığı uzun menzilli angajman yeteneğini anlatıyor.

Amblemde bulutların arasına gizlenmiş savaş yönetim sistemi figürü de yer alıyor. Bununla yeni nesil milli savaş yönetim sistemi Advent'i ilk kullanan gemi olduğu vurgulanıyor.

Gemi ile yüzen üç yunus ve helikopter figürü de Kanalıada'nın ada sınıfı korvetlerin diğer üç gemisiyle kazandığı harekat kabiliyetini temsil ediyor.

Geminin her türlü hava ve deniz şartlarında gece ve gündüz görev yapma kararlılığının dalgalı denizle anlatıldığı amblemde, personelin birbirine olan bağlılığı ise amblemi çevreleyen halatla ifade ediliyor.

MİLGEM Milli Gemi Projesi

MİLGEM Milli Gemi Projesi ile Türkiye, ilk defa korvet tipi bir askeri geminin tasarımını milli olarak gerçekleştirdi.

Gemi tasarımı, tekne inşası ile sistem entegrasyonunda dışa bağımlılığı azaltılan proje kapsamında askeri tersaneler ile özel sektördeki gemi tasarım, inşa imkanları ve kabiliyetlerin entegrasyonu suretiyle, özel sektörün harp gemisi inşası alanında gerekli bilgi birikimi, tecrübe ve altyapı ile donatılması sağlandı.

Proje kapsamında milli olarak tasarlanan ve inşa edilen gemilerden TCG Heybeliada 2011 yılında, TCG Büyükada 2013 yılında, TCG Burgazada 2018 yılında ve TCG Kınalıada 2019 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine alındı.