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Türkiye yangınlarla 11 gündür savaşıyor! İşte son durum...
Aydın'ın Çine ilçesinde alevlerle mücadele sürüyor. Sarp arazide devam eden yangına ekiplerinin müdahalesi güçlükle sürüyor. Öte yandan Muğla'nın Milas ve Yatağan ilçelerinde de yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Günlerdir süren yangınlarla ilgili acı bilanço da ortaya çıkıyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü başlayan ve 10 gün sonra 220 saatte kontrol altına alınabilen Türkiye'nin en büyük yangın felaketinde, 60 bin hektar ormanlık alan zarar gördü. Ormanlar harici 59 mahalledeki yanan ev, ahır, depo, iş yeri, tarım alanları ve ölen hayvanlarla ilgili ekonomik kaybın en az 1 milyar TL olduğu hesaplandı. 2'si orman işçisi 7 kişi ile binlerce yaban hayvanı ve köylülere ait hayvanlar da yangında öldü.
Türkiye’nin yaklaşık 11 gündür savaştığı alevler sonunda büyük ölçüde söndürüldü. Özellikle Antalya’nın Manavgat ilçesindeki ormanları ve bazı yerleşim alanlarını küle çeviren orman yangınları kontrol altına alındı.